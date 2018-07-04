Было подсчитано, сколько времени на поле пролежал Неймар во время матчей ЧМ-2018

Было подсчитано, сколько времени на поле пролежал форвард сборной Бразилии Неймар во время матчей Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям RTS Sport, всего после совершенных на нем фолов 26-летний нападающий провел в горизонтальном положении на газонах стадионов, которые принимают ЧМ, 14 минут. С учетом 23-х нарушений правил соперников на нем в среднем игрок ПСЖ после совершенного против него каждого приема не по правилам лежит на газоне 36 секунд.

Напомним, Роналдо встал на защиту Неймара. | soccernews.ru