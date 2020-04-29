Быший игрок ЦСКА Карвальо рассказал о забавном случае во время встречи с Путиным
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что экс-форвард "армейцев" Вагнер Лав устроил забавное представление во время визита к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в 2005 году. Игроки ЦСКА были приглашены в Кремль после победы в Кубке УЕФА.
"Все подписали мяч и вручили его Путину. А затем Вагнер забрал мяч из рук Путина и начал чеканить так, чтобы президент жонглировал тоже. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Для нас это было естественно – бразильский стиль. Путин хорошо воспринял, и у нашей делегации ушло напряжение", - приводит слова Карвальо "Чемпионат".
Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 годы. В составе армейского клуба он дважды становился чемпионом России, четырежды выиграл Кубок России и трижды - Суперкубок страны.
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