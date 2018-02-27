Бышовец: "Было бы лучше, если бы "Зениту" попался "Лион"
Известный в прошлом футболист и тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матчей питерского "Зенита" против немецкого "РБ Лейпциг" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
"Команда из Лейпцига - очень неприятный оппонент для "Зенита". Они много прессингуют и умеют разрушать игровые связи соперника. Для питерцев было бы лучше, если бы им попался тот же "Лион", играющий в открытый футбол. С французами подопечным Манчини было бы проще. А вот итог противостояния с "Лейпцигом" - абсолютно непредсказуем", - цитируют Бышовца Известия.
Напомним, Кришито покинет "Зенит". | soccernews.ru
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