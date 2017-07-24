Бышовец: "Чтобы бороться за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов, ЦСКА нужны другой тренер и игроки"

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Бышовец: "Чтобы бороться за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов, ЦСКА нужны другой тренер и игроки"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Анатолий Бышовец высказался о перспективах московского ЦСКА в Лиге Чемпионов.

"Никаких чудес от ЦСКА в Лиге Чемпионов я не жду. В группу они еще могут попасть, но не больше. Состава армейцев и прежде не хватало на то, чтобы побороться за путевку в плей-офф. Для этого необходимы другие тренерские и футбольные ресурсы", - цитирует цитирует 71-летнего специалиста Russia Today.

Напомним, Бышовец прокомментировал старт "Локомотива" в новом сезоне. | soccernews.ru

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