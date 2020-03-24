Бышовец: "Для отдельных клубов РПЛ еврокубки - это стремление к позору"

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Бышовец: "Для отдельных клубов РПЛ еврокубки - это стремление к позору"

Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал о кризисе выступлений клубов РПЛ на евроарене.

Напомним, что в этом сезоне ни одна команда из России не сумела пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

"Думаю, "Зенит" всё равно не упустит чемпионства. А вот борьба за Лигу Чемпионов развернётся до последнего тура. Еврокубки - заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к позору. Результаты мою мысль, к сожалению, подтвердили. У нас остаются команды только для внутреннего потребления", - сказал Бышовец.

На две путёвки в ЛЧ (помимо чемпионской) всерьёз претендуют четыре клуба - "Локомотив", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА.

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