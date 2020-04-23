Бышовец: "Дзюба не является лидером сборной России"

Бывший тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о том, кто является лидером сборной России.

"Есть говорить о лучшем российском игроке на данный момент, то можно сказать о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки. Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях.

Дзюба - лидер сборной России? Какой Дзюба? Дзюба – это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало", - приводят слова Бышовца российские СМИ.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. На счету 26-летнего Джикии один забитый мяч и две голевые передачи в 27 поединках за "Спартак".

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