Бышовец: "Дзюба не является лидером сборной России"

1 Теги россияартём дзюбагеоргий джикияанатолий бышовец

Бышовец: "Дзюба не является лидером сборной России"

Бывший тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о том, кто является лидером сборной России.

"Есть говорить о лучшем российском игроке на данный момент, то можно сказать о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки. Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях.

Дзюба - лидер сборной России? Какой Дзюба? Дзюба – это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало", - приводят слова Бышовца российские СМИ.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. На счету 26-летнего Джикии один забитый мяч и две голевые передачи в 27 поединках за "Спартак".

Не пропустите: Бышовец раскритиковал Уткина и Соловьёва за публичный конфликт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Какой Джикия?Нету лидера в сборной ... только Головин

Ответить

главное

Стали известны возможные даты возобновления РПЛ

Стали известны возможные даты возобновления РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов