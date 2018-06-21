Бышовец: "Головин - еще в процессе созревания, он - еще не Модрич"

Известный тренер Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина.

"Головин - еще в процессе созревания. Он представляет связь между средней линией и атакой. Нельзя сказать, что он ведет игру. Но при его физических качествах он придает атаке скорости и непредсказуемости... Сегодня Головину еще не хватает тонкости и умения вести игру. Да, Головин прибавляет в креативности, но в плане ритма и направления он - еще не Модрич", - цитирует 72-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, экс-тренер "Реала" оценил шансы Головина заиграть в Европе. | soccernews.ru