Бышовец: "Хочу, чтобы сборная России на ЧМ-2018 встретилась с Уругваем и взяла реванш за 1970-й год"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассуждает о предстоящей жеребьевке Чемпионата Мира-2018.

"Надо учитывать не только силу возможных соперников, но и насколько они будут удобны нам по стилю. Рассчитывать на то, что есть слабые команды, не стоит. Опыт и практика чемпионата мира говорит, что это совсем не так. Вспомните Камерун на турнире 1990 года. Самая неприятная группа, которая для нас может выпасть, это Испания, Коста-Рика и Нигерия. С Коста-Рикой мы играли уже, к тому же они на прошлом чемпионате мира предстали сильной командой. Нигерия же - команда с хорошим уровнем игроков. Матч в Краснодаре с Аргентиной это показал. Для нас это был бы не очень подходящий соперник.

Что касается участников группы, которые могут нам облегчить выход из неё, то в первую очередь это, конечно, Панама. У них нет опыта участия на подобных турнирах. Из африканских стран Сенегал - тот соперник, над которым мы можем иметь ряд преимуществ. А из второй корзины я выберу Уругвай. Мне лично хочется, чтобы те ошибки, которые были допущены в очном матче 1970 года, были отомщены. У наших ребят есть все основания рассчитывать на положительный результат в матче с Уругваем. Для нашей команды это та группа, из которой вполне реально выходить", - приводят слова Бышовца российские СМИ.

Напомним, что 1970 году сборная СССР проиграла Уругвая (0:1) в четвертьфинале Чемпионата Мира. Тогда в эпизоде с голом главный арбитр не заметил, что мяч покинул пределы поля.

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