Бышовец: "Кубок Конфедераций получился прекрасным во всех отношениях"
Известный российский тренер Анатолий Бышовец остался доволен Кубком Конфедераций, который прошел в России.
"Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях. Я поражен уровнем игры команд и качеством организации турнира. Что касается финального матча, то в противостоянии разных стилей родилось настоящее футбольное зрелище. Чилийцы играли с душой, они были достойны победы.
Самое главное, что на Кубке конфедераций мы видели новых сильных футболистов, особенно в составе сборной Германии, некоторые новые схемы. Особенно выделю работу тренеров, которые смогли по-особенному зарядить своих игроков на этот турнир. Напряженность была фактически в каждом матче до самого конца, и это результат работы тренеров.
Та борьба, то соперничество и зрелище, которое подарили нам мексиканцы, чилийцы, немцы и португальцы, показывает, что Кубок конфедераций - не товарищеский турнир. Некоторые матчи были на уровне лучших игр чемпионата мира, в том числе и финал", - приводят слова Бышовца российские СМИ.
Напомним, что Кубок Конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории. Победителем турнира стала сборная Германии.
Не пропустите: Германия стала второй сборной в истории, которая выиграла чемпионат мира, Европы и Кубок Конфедераций. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1