Бышовец: "Месси не блещет, а Роналду идет за очередным "Золотым мячом"

Теги криштиану роналдулионель мессиаргентинапортугалия

Бышовец: "Месси не блещет, а Роналду идет за очередным "Золотым мячом"Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент превосходит нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Месси пока за Аргентину не блещет – не смог реализовать пенальти и принести победу. Да и в Лиге чемпионов "Барселона" сыграла не так удачно, как "Реал". Думаю, Роналду идет на очередной "Золотой мяч", - сказал он.

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