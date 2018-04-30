Известный тренер, а в прошлом футболист Анатолий Бышовец назвал фаворита в борьбе за второе место в РФПЛ.

"Ближе всех к серебру - "Спартак" и ЦСКА. На мой взгляд, больше шансов - у армейцев, потому что костяк, который у них есть, позволяет молодым прогрессировать, а команде выступать стабильно. "Красно-белые" не дают оснований считать их главным претендентом на второе место из-за нервозной ситуации вокруг и внутри коллектива", - цитирует 72-летнего специалиста СЭ.

Напомним, вчера ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом". | soccernews.ru