Бышовец назвал команду-разочарование 2017-го года

Известный тренер Анатолий Бышовец назвал команду, которая стала главным разочарованием в текущем году.

"Команда-разочарование? Это "Зенит". В какой-то степени "Спартак" мог занять это место, но он себя реабилитировал, особенно в последнем матче. К сожалению, "Зенит", чье начало было потрясающим, сдал позиции. Команда столкнулась с проблемами, в большинстве своем которые касаются совместимости игроков отечественных и иностранных. Это проблема тренера, которую необходимо устранить", - цитирует 71-летнего специалиста Евро-футбол.

Напомним, Зырянов прокомментировал свое назначение на пост наставника второй команды "Зенита". | soccernews.ru