Бышовец назвал команду-разочарование 2017-го года

Теги зенит санкт-петербург

Бышовец назвал команду-разочарование 2017-го годаИзвестный тренер Анатолий Бышовец назвал команду, которая стала главным разочарованием в текущем году.

"Команда-разочарование? Это "Зенит". В какой-то степени "Спартак" мог занять это место, но он себя реабилитировал, особенно в последнем матче. К сожалению, "Зенит", чье начало было потрясающим, сдал позиции. Команда столкнулась с проблемами, в большинстве своем которые касаются совместимости игроков отечественных и иностранных. Это проблема тренера, которую необходимо устранить", - цитирует 71-летнего специалиста Евро-футбол.

Напомним, Зырянов прокомментировал свое назначение на пост наставника второй команды "Зенита". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
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