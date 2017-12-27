Бышовец назвал лучшего тренера России 2017-го года

Известный тренер Анатолий Бышовец назвал лучшего наставника России уходящего года.

"Лучший - это тот, кто идет на первом месте, то есть - Юрий Семин. Занимаемое командой место - критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь - исчерпывающий. Манчини же испытывает определенные проблемы с построением новой команды: ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер - Семин", - цитирует 71-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Бышовец назвал команду-разочарование 2017-го года. | soccernews.ru