Бышовец назвал лучшие и худшие матчи сборной России в 2017 году

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Бышовец назвал лучшие и худшие матчи сборной России в 2017 году

Известный российский тренер Анатолий Бышовец назвал лучшие и худшие матчи национальной сборной в 2017 году.

"Худшие - матчи на Кубке Конфедераций, лучшие - против Аргентины и Испании в товарищеских встречах. В конце года мы поняли, что время не было потеряно зря. Прогресс очевиден, но я больше о содержании. Матч с ивуарийцами - начальная стадия перестройки нашей сборной, смены поколений. А игры с Аргентиной и Испанией - подведение итогов эксперимента. Мы увидели игроков завтрашней команды" - сказал Бышовец.

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