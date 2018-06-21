Бышовец назвал случайными успехи сборной России на ЧМ-2018

Бывший тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что сборной России повезло в двух стартовых матчах Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), завоевав путевку в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Можно сказать, что команда объединена общей идеей, потому что есть результат. Я уже начал слышать разговоры о величии нашей команды. Но давайте подойдем объективно, я не хочу выдавать желаемое за действительное. Оба соперника, с которыми мы играли, не имели преимуществ перед нами. Матчи складывались для нас удачно - и мяч Газинского, и автогол с Египтом. Это благоприятные случайности. Но мы идем от простого к сложному", - приводят слова Бышовца российские СМИ.

Стоит отметить, что Бышовец ранее возглавлял сборную России и потерпел с ней шесть поражений в шести матчах.

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