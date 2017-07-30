Бышовец: "Не думаю, что переход Дзюбы в "Локомотив" реален"

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Бышовец: "Не думаю, что переход Дзюбы в "Локомотив" реален"

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказал своё мнение насчёт возможного перехода нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в "Локомотив".

"Не знаю, чем этот переход может быть обоснован, это игрок основного состава "Зенита". Это похоже на "утку". А если кто травму получит в питерском клубе? Плюс надо поддерживать конкуренцию. Да и незачем усиливать конкурента. Не думаю, что этот переход реален" - сказал Бышовец

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