Бышовец объяснил, почему он потерял интерес к работе в клубах РПЛ

Известный российский тренер Анатолий Бышовец признался, что сам не хочет работать в командах из РПЛ и объяснил, почему.

"Почему после "Локомотива" полноценно не работал главным тренером? В нашем футболе есть система. Она просматривается во всём, и систему может победить только другая система. И порой человек по своим принципам не вписывается в ту или иную систему. Собственно говоря, мне неинтересно работать в нашем футболе и сегодня.

Если говорить честно, я не считаю большим достижением и победы в российском чемпионате. Ведь заложенные системно принципы побед у нас носят довольно условный характер. Можно сказать и жёстче: победы у нас можно отнести к соревнованию расходов клубов, а не к футболу. У любой победы есть цена, поэтому у меня нет интереса работать в российском футболе. Со временем понимаешь, что то, что было пороком в обществе раньше, сегодня стало нравственностью", - сказал Бышовец.

74-летний специалист ушёл из "Локомотива" в 2007 году и с тех пор работал только тренером-консультантом в "Кубани".

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