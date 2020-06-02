Бышовец оценил работу Семака в "Зените"

Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал об успехах и неудачах наставника "Зенита" Сергея Семака, с которым клуб продлил контракт по схеме "2+1".

"По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров. Но нельзя забывать, что он работает в "Зените", где высокий уровень игроков и амбиций. Он пришёл в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде.

Работы, которую проделал Семак, оказалось мало для успешного выступления в еврокубках, но достаточно для завоевания трофеев в России. Новый контракт предполагает наличие достаточного количества времени, чтобы спокойно строить команду для достижения положительных результатов и на международной арене", - сказал Бышовец.

Напомним, что 44-летний специалист возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.

В прошлом сезоне Семак привёл "Зенит" к чемпионству, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.

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