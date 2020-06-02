Бышовец оценил работу Семака в "Зените"

Теги зенит санкт-петербурганатолий бышовецсергей семак

Бышовец оценил работу Семака в "Зените"

Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал об успехах и неудачах наставника "Зенита" Сергея Семака, с которым клуб продлил контракт по схеме "2+1".

"По результатам Семака можно назвать одним из самых ярких представителей новой школы российских тренеров. Но нельзя забывать, что он работает в "Зените", где высокий уровень игроков и амбиций. Он пришёл в команду в сложной ситуации. Сергею нужно было внести коррективы в качество игры и, главное, изменить атмосферу в команде.

Работы, которую проделал Семак, оказалось мало для успешного выступления в еврокубках, но достаточно для завоевания трофеев в России. Новый контракт предполагает наличие достаточного количества времени, чтобы спокойно строить команду для достижения положительных результатов и на международной арене", - сказал Бышовец.

Напомним, что 44-летний специалист возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.

В прошлом сезоне Семак привёл "Зенит" к чемпионству, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.

Не пропустите: Председатель совета директоров "Зенита" Илюхина рассказала о деталях переговоров с Семаком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Оренбург" опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты

"Оренбург" опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов