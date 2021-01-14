Бышовец оценил шансы Кокорина заиграть в "Спартаке"
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин не сможет заиграть в московском "Спартаке".
"Еще перед началом сезона я говорил о том, что лучше наигрывать в "Зените" Андрея Мостового, а не Кокорина. Потом я говорил, что приглашение Кокорина в "Спартак" – это ошибка.
Считаю, что все эти сообщения о том, что Кокориным интересуются клубы Италии – это фэйковые вбросы. Не думаю, что кому-то он там нужен.
Кокорин нигде не заиграет, а если заиграет, то в "Сочи", – приводит слова Бышовца "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов расстаться с Кокориным в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел за "красно-белых" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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