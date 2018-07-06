Бышовец оценил шансы сборной России на выход в полуфинал ЧМ

Известный тренер Анатолий Бышовец оценил шансы сборной России на выход в полуфинал домашнего Чемпионата Мира.

"То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу - 50 на 50. Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах - особенно против Испании - Станиславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников. Нужно будет сделать это и в игре против звездных лидеров Хорватии - Луки Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Ивана Перишича. Удастся - значит России по силам выйти в полуфинал. Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча", - цитируют 72-летнего специалиста Известия.

Напомним, ожиданиями от матча с хорватами поделился Пименов. | soccernews.ru