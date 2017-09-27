Бышовец оценил шансы "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Известный тренер Анатолий Бышовец оценил шансы московского "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Какие шансы "Спартака" на выход в плей-офф? 40-50 процентов. Это будет зависеть от результата в следующем туре. Тогда возникает какая-то стратегия и результаты, на которые можно ориентироваться", - цитирует 71-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Александр-Арнольд прокомментировал результат матча против "Спартака". | soccernews.ru