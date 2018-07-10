Бышовец определил фаворита в матче Франция - Бельгия

Известный тренер Анатолий Бышовец определил фаворита в сегодняшнем матче 1/2 финала Чемпионата Мира между сборными Франции и Бельгии.

"Бельгия - фаворит этого матча. Это команда, не уступающая французам ни по взаимопониманию игроков, ни по классу отдельных футболистов. Если все атакующие действия французов ложатся на плечи Гризманна и Мбаппе, то в Бельгии атака носит коллективный характер. Она очень ярка и разнообразна. Кроме того, Де Брюйне наконец нашел свое место на поле и привносит максимум усилий в результат команды. Кевин подходит к этому матчу в оптимальном состоянии. Поэтому считаю, что бельгийцы победят", - цитирует 72-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, сборная Англии на тренировке потроллила французов. | soccernews.ru