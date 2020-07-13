Бышовец отреагировал на критику Карпина в адрес РПЛ

Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец рассказал о своём отношении к резонансному заявлению наставника "Ростова" Валерия Карпина.

Напомним, что рулевой "жёлто-синих" жёстко раскритиковал РПЛ, назвав текущий розыгрыш чемпионата "ненормальным".

"По большому счёту, с Карпиным можно согласиться. Те проблемы, которые прежде существовали в российском футболе, никуда до сих пор не делись. Ведь практически ничего не изменилось с 2007 года. Мы видим, что РПЛ и РФС чётко не регламентировали продолжение чемпионата. Не было строгих, понятных правил. Поэтому возникли разночтения. Каждый мог поступить по-своему. Вот что имеет в виду главный тренер "Ростова". Его команда вынужденно пропустила матч с "Сочи". Это в дальнейшем сказалось на физической подготовке, свежести игроков в последующих турах. Не нашлось равноценных замен тем футболистам, которые не могли выходить на поле. Я уже не говорю подробно про игру в Сочи. Это безнравственное решение проводить такой матч против юношей. Избиение младенцев. Почему не нашлось тренера и футболистов, которые при счёте в два-три мяча могли спокойно довести встречу до конца за счёт контроля мяча, не устраивая такого разгрома, не унижая молодых ребят?

Валера имел в виду то, что некоторые команды скрыли факт болезни своих футболистов. Был же случай в "Уфе". В прессе ведь не слишком громко поднималась эта тема. Потом - матч "Динамо" с ЦСКА. Это дерби оставило какой-то осадок. В общем, не было последовательности. Не было чёткого регламента. Ситуация очень сложная. Нам не хватает профессионалов. Это касается не только игроков и тренеров. Знаете, как я обычно говорю? У нас в федерации футбола мало профессионалов, а в профессиональной лиге много любителей", - сказал Бышовец.

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