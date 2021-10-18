Бышовец ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной

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Бышовец ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной

Фото твиттер "Советский спорт"

Известный российский тренер Анатолий Бышовец отреагировал на слова бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса по поводу торговли местами в составе национальной сборной.

"Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать всё, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени. Я не понимаю, зачем это? При чём здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нём есть добро и зло.

При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку, в сборной у меня к нему претензий не было. И сейчас я сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в национальную сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать игроком "Манчестер Юнайтед". Когда он уже был без работы, рекомендовал его [на должность главного тренера] Шамилю Газизову, тогда "Уфа" только создавалась. Вспоминается моя фраза в "Локомотиве": "Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет".

Как я могу судиться? Об этом даже смешно говорить. Это очередной заказ, обида, спровоцированный вопрос. Сейчас, честно говоря, он вызывает только чувство жалости. Но в любом случае надо сохранять достоинство, ведь всё это бездоказательно, для таких заявлений нужны основания. Думаю, в своё время они об этом будут очень сожалеть", - сказал Бышовец.

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