Бышовец поделился ожиданиями от матча с Испанией

Известный футболист Анатолий Бышовец поделился мнением о сборной Испании.

"Оборона - ахиллесова пята команды Йерро? Все-таки за три игры испанцы пропустили уже пять голов. Это же о чем-то говорит. Вообще на этом мундиале мы увидели Исландию, Марокко, Иран, которые показали, как нужно действовать против грандов. Неплохой пример для нашей сборной. Очень важно вселить в российских игроков уверенность - чтобы они поняли, что можно играть с любым соперником" - приводят слова Бышовца российские СМИ.

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