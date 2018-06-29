Бышовец поделился ожиданиями от матча с Испанией
Известный футболист Анатолий Бышовец поделился мнением о сборной Испании.
"Оборона - ахиллесова пята команды Йерро? Все-таки за три игры испанцы пропустили уже пять голов. Это же о чем-то говорит. Вообще на этом мундиале мы увидели Исландию, Марокко, Иран, которые показали, как нужно действовать против грандов. Неплохой пример для нашей сборной. Очень важно вселить в российских игроков уверенность - чтобы они поняли, что можно играть с любым соперником" - приводят слова Бышовца российские СМИ.
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