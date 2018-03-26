Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Франции
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Франции.
"Думаю, что шансов на ничью у нас в предстоящем матче меньше, чем у сборной Франции на победу. Здесь шансы французов, конечно же, выглядят предпочтительнее. По сумме индивидуального мастерства соперники сильнее. Если можно говорить о самоотдаче и выполнении установки, то в этом плане у нас есть какие-то улучшения. Можно сказать, что сохраняется какой-то каркас и в выборе командных действий, но опять же то, что нам предлагают соперники по сумме индивидуальных качеств игроков и технического исполнения - здесь есть некая разница", - цитирует 71-летнего специалиста rusfootball.info.
Напомним, о предстоящем матче также высказался Косиельни. | soccernews.ru
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