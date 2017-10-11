Бышовец: "После матча против Ирана прибавилось оптимизма"

Известный тренер, а в прошлом футболист Анатолий Бышовец подвел итоги двум товарищеским играм сборной России против команд Южной Кореи и Ирана.

"Первая игра оставила двоякое впечатление. Да, была победа, была радость болельщиков. Но была и достаточно критическая оценка со стороны главного тренера, который ее дал, исходя из качества игры. А качество оставляло желать лучше. И изменения произошли. Второй тайм матча с Ираном оставил очень хорошее впечатление. Возможно, не удалось выставить основной состав с учетом травмированных игроков, но после матча с Ираном оптимизма прибавилось", - цитирует 71-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Бубнов назвал главную проблему сборной России. | soccernews.ru