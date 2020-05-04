Бышовец: "При мне "Зенит" был экологически чистой командой"

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Бышовец: "При мне "Зенит" был экологически чистой командой"

Известный российский тренер Анатолий Бышовец вспомнил о своей работе в питерском "Зените".

Напомним, что именитый наставник возглавлял "сине-бело-голубых" с ноября 1996 по сентябрь 1998 года, после чего ушёл в сборную России.

"Когда я стал тренером, началась борьба между Садыриным (предшественник Бышовца - примечание Soccernews) и "Зенитом". Группа игроков покинула "Зенит", перейдя в ЦСКА, который возглавил Садырин. Я был вне этой борьбы, меня поставили в сложные условия. Тем более что спортивным директором "Зенита" был Морозов. У меня с ним не было отношений. Как и с Садыриным, кстати говоря. Разные взгляды на футбол, на средства достижения результата. Могу гордиться, что при мне "Зенит" был экологически чистой командой", - сказал Бышовец.

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Комментарии

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Л.К

А этот пердун старый всё не может успокоиться,вечно херню всякую несёт

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