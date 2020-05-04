Бышовец: "При мне "Зенит" был экологически чистой командой"
Известный российский тренер Анатолий Бышовец вспомнил о своей работе в питерском "Зените".
Напомним, что именитый наставник возглавлял "сине-бело-голубых" с ноября 1996 по сентябрь 1998 года, после чего ушёл в сборную России.
"Когда я стал тренером, началась борьба между Садыриным (предшественник Бышовца - примечание Soccernews) и "Зенитом". Группа игроков покинула "Зенит", перейдя в ЦСКА, который возглавил Садырин. Я был вне этой борьбы, меня поставили в сложные условия. Тем более что спортивным директором "Зенита" был Морозов. У меня с ним не было отношений. Как и с Садыриным, кстати говоря. Разные взгляды на футбол, на средства достижения результата. Могу гордиться, что при мне "Зенит" был экологически чистой командой", - сказал Бышовец.
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|Команда
|М
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|4
|Ростов
|22
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|5
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|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|Ахмат
|22
|20