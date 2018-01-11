Бышовец: "Промес не готов к выступлениям за европейский топ-клуб"

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о шансах вингера московского "Спартака" Квинси Промеса заиграть в европейском гранде.

"Промес не готов к выступлениям за европейский топ-клуб. Не думаю, что сегодня у него есть возможность найти топ-команду, в которой он бы мог реализовать свои возможности и гарантированно иметь игровую практику. Так, как он это делает в "Спартаке". Мы видим пример Мусы, который в ЦСКА был одним из лучших игроков чемпионата. Но РФПЛ не является критерием по определению уровня футболиста, который готовится перейти в чемпионат Англии или Испании", - цитирует 71-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, Канчельскис придерживается схожего мнения относительно перспектив Промеса. | soccernews.ru