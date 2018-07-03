Бышовец: "Против хорватов у российской команды есть хорошие шансы на победу"

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался выступлении сборной России в плей-офф домашнего Чемпионата Мира.

"Испанцы имели территориальное преимущество, но отличная физическая, тактическая готовность и самоотдача наших ребят позволили добиться успеха. Полагаю, что и против хорватов у российской команды есть хорошие шансы на победу", - цитируют 72-летнего специалиста Известия.

Напомним, Плетикоса считает, что Россия может выйти в финал ЧМ. | soccernews.ru