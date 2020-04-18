Бышовец раскритиковал Уткина и Соловьёва за публичный конфликт
Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о перепалке видеоблогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.
"Я думаю, путь Уткина из комментатора и футбольного обозревателя в блогера - это деградация. Он не политик и не борец за правду. Да и его средства достижения целей не всегда оправданы. Когда переходят на человеческие ценности таким языком, то мне кажется, это даже унижает. И Уткина, и Соловьёва. Я к Володе очень хорошо относился, да и с Уткиным были нормальные отношения.
Сегодняшнее общество такое. Что было пороком раньше, сегодня стало нравственностью. Очень жаль, что накал противостояния вылился в такую форму. Уткин и Соловьёв - оба талантливы и образованы. Я очень жалею, что они об этом забыли. Не вижу ничего хорошего, что эта форма общения выходит на такое обозрение общественности. Во-первых, время сегодня такое. Чем громче, чем грязнее, тем привлекательнее. Эта проблема касается, кстати, и отдельных журналистов, и отдельных комментаторов. Почему всё это существует? Да потому, что бумага не краснеет. И не думаю, что это на пользу делу", - сказал Бышовец.
Напомним, что Уткин и Соловьёв конфликтуют последние несколько дней, обмениваясь оскорблениями в твиттере и личных блогах.
В среду утром Уткин вызвал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.
Не пропустите: Уткин: "Не исключено, что Соловьёв положил бы меня одним ударом. Я же положил его одним твитом". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20