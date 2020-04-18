Бышовец раскритиковал Уткина и Соловьёва за публичный конфликт

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о перепалке видеоблогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.

"Я думаю, путь Уткина из комментатора и футбольного обозревателя в блогера - это деградация. Он не политик и не борец за правду. Да и его средства достижения целей не всегда оправданы. Когда переходят на человеческие ценности таким языком, то мне кажется, это даже унижает. И Уткина, и Соловьёва. Я к Володе очень хорошо относился, да и с Уткиным были нормальные отношения.

Сегодняшнее общество такое. Что было пороком раньше, сегодня стало нравственностью. Очень жаль, что накал противостояния вылился в такую форму. Уткин и Соловьёв - оба талантливы и образованы. Я очень жалею, что они об этом забыли. Не вижу ничего хорошего, что эта форма общения выходит на такое обозрение общественности. Во-первых, время сегодня такое. Чем громче, чем грязнее, тем привлекательнее. Эта проблема касается, кстати, и отдельных журналистов, и отдельных комментаторов. Почему всё это существует? Да потому, что бумага не краснеет. И не думаю, что это на пользу делу", - сказал Бышовец.

Напомним, что Уткин и Соловьёв конфликтуют последние несколько дней, обмениваясь оскорблениями в твиттере и личных блогах.

В среду утром Уткин вызвал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

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