Бышовец рассказал, какие проблемы будут у Николича в "Локомотиве"

Бывший наставник московского "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от работы нового главного тренера "железнодорожников" Марко Николича.

Напомним, что сербский специалист приступит к исполнению обязанностей 1 июня. На посту он сменил Юрия Сёмина, что вызвало недовольство среди болельщиков.

"Борьба в "Локомотиве" не закончилась, она только началась. Думаю, что ситуация, которая вокруг команды, и опыт прошлых лет, конечно, создают определённые проблемы: не в квалификации Николича, а в том, что он столкнётся с объективными проблемами, связанными и с околофутбольной ситуацией, и с объективными проблемами по уходу игроков, и финансовыми проблемами, о чём ранее сообщалось. Это повлияет, насколько быстро пройдёт адаптация и тренера, и приглашённых игроков. Необходимо будет объединить команду по игровым качествам.

Сама по себе ситуация сложная и с коронавирусом. Будем надеяться, что продолжим чемпионат, но сейчас он в подвешенном состоянии. Не опасно ли снимать тренера за восемь туров до конца сезона? Но и сложно предположить, чем закончится эта ситуация между руководством клуба и главным тренером. Мы не знаем истинных причин, почему не продлили контракт с Сёминым", - сказал Бышовец.

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