Бышовец: "Расстроился, что Украина не попала на Чемпионат Мира"

Известный тренер, а в прошлом футболист Анатолий Бышовец высказался о невыходе сборной Украины на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать Чемпионат Мира в России. Футбол вне политики. Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок "Динамо" (Киев), воспитанник украинского футбола", - цитирует 71-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, о невыходе украинцев на ЧМ также высказался Юран. | soccernews.ru