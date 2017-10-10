Бышовец: "Расстроился, что Украина не попала на Чемпионат Мира"

Теги украиначемпионат мира

Бышовец: "Расстроился, что Украина не попала на Чемпионат Мира"Известный тренер, а в прошлом футболист Анатолий Бышовец высказался о невыходе сборной Украины на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Было бы очень хорошо, если бы Украина попала на ЧМ-2018 в Россию. Как бывший игрок, я с предубеждением относился к разговорам, что украинцы могут бойкотировать Чемпионат Мира в России. Футбол вне политики. Я знаю, какое большое значение имеет для игроков участие в подобных турнирах. Я расстроился - как украинец, бывший игрок "Динамо" (Киев), воспитанник украинского футбола", - цитирует 71-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, о невыходе украинцев на ЧМ также высказался Юран. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

....что украинцы могут бойкотировать Чемпионат Мира в России.... так она и бойкотирует. хорватам спецом просрали )))))

Ответить
Евгений

Нашел Анатолий чем расстраиваться! Вот ещё наши сыграют и опозорятся, так володьку кондратий хватит.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов