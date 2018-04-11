Бышовец: "Россиянам будет сложно справиться с Салахом"

Известный тренер, а впрошлом футболист Анатолий Бышовец высказался о предстоящей встрече сборной России с Египтом и ее лидером Мохамедом Салахом на Чемпионате Мира.

"Думаю, россиянам будет сложно справиться с Салахом. По ходу всего сезона он демонстрирует хорошее сочетание яркой индивидуальности и умения созидать, играть на партнеров. Салах непредсказуем, техничен, к тому же у него - хорошие физические данные, особенно, скорость.

Наша сборная уже не раз сталкивалась с проблемой нейтрализации игрока, влияющего на результат. Нужно лишить его возможности получать мяч, если и позволять ему это делать, то только в борьбе. От защитников требуется не только умение сыграть по форварду, но и создать численное превосходство в момент приема мяча Салахом, ограничить его в пространстве и времени принятий решений", - цитирует 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Семак оценил перспективы сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru