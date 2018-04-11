Бышовец: "Россиянам будет сложно справиться с Салахом"

Теги россияегипетмохамед салах

Бышовец: "Россиянам будет сложно справиться с Салахом"Известный тренер, а впрошлом футболист Анатолий Бышовец высказался о предстоящей встрече сборной России с Египтом и ее лидером Мохамедом Салахом на Чемпионате Мира.

"Думаю, россиянам будет сложно справиться с Салахом. По ходу всего сезона он демонстрирует хорошее сочетание яркой индивидуальности и умения созидать, играть на партнеров. Салах непредсказуем, техничен, к тому же у него - хорошие физические данные, особенно, скорость.

Наша сборная уже не раз сталкивалась с проблемой нейтрализации игрока, влияющего на результат. Нужно лишить его возможности получать мяч, если и позволять ему это делать, то только в борьбе. От защитников требуется не только умение сыграть по форварду, но и создать численное превосходство в момент приема мяча Салахом, ограничить его в пространстве и времени принятий решений", - цитирует 71-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Семак оценил перспективы сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов