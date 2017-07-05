Бышовец: "Российский рынок упустил Пепе"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что российские клубы должны были побороться за игрока сборной Португалии Пепе, который перешел из "Реала" в "Бешикташ".

"В "Реале" и сборной Португалии Пепе был одним из лучших футболистов обороны. Это игрок основного состава, как в клубе, так и в национальной команде. Трудно сказать, почему Пепе выбрал именно Турцию. В последнее время его мучили травмы, которые можно назвать уже хроническими. Но мы видели, что Кубок конфедераций он отыграл на очень хорошем уровне. Видимо, возраст и отсутствие игровой практики в "Реале" повлияли на его выбор. Также Куарежма играет в "Бешикташе", и он мог рассказать о клубе и команде, так часто происходит.

Чемпионат Турции уступает испанскому по напряжённости. Такой игрок, как Пепе, был бы востребован в любом чемпионате. Можно говорить и о нашем чемпионате в таком случае. Можно сказать, что российский рынок упустил Пепе. В играх на Кубке конфедераций он в очередной раз показал себя сильным защитником и определённо усилил бы РФПЛ. Думаю, что он один из самых сильных футболистов, которые приезжали играть в Турцию. Желаю Пепе удачи в его новой команде", - сказал он.

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