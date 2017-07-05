Бышовец: "Российский рынок упустил Пепе"

Теги бешикташпепе

Бышовец: "Российский рынок упустил Пепе"Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что российские клубы должны были побороться за игрока сборной Португалии Пепе, который перешел из "Реала" в "Бешикташ".

"В "Реале" и сборной Португалии Пепе был одним из лучших футболистов обороны. Это игрок основного состава, как в клубе, так и в национальной команде. Трудно сказать, почему Пепе выбрал именно Турцию. В последнее время его мучили травмы, которые можно назвать уже хроническими. Но мы видели, что Кубок конфедераций он отыграл на очень хорошем уровне. Видимо, возраст и отсутствие игровой практики в "Реале" повлияли на его выбор. Также Куарежма играет в "Бешикташе", и он мог рассказать о клубе и команде, так часто происходит.

Чемпионат Турции уступает испанскому по напряжённости. Такой игрок, как Пепе, был бы востребован в любом чемпионате. Можно говорить и о нашем чемпионате в таком случае. Можно сказать, что российский рынок упустил Пепе. В играх на Кубке конфедераций он в очередной раз показал себя сильным защитником и определённо усилил бы РФПЛ. Думаю, что он один из самых сильных футболистов, которые приезжали играть в Турцию. Желаю Пепе удачи в его новой команде", - сказал он.

Читайте: Пепе прибыл в Самбул: горячий приём фанатов "Бешикташа"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов