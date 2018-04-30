Бышовец сделал прогноз на матч "Краснодара" с "Локомотивом"

Известный тренер Анатолий Бышовец сделал прогноз на сегодняшний матч между "Краснодаром" и московским "Локомотивом".

"Очень велики шансы на то, что "Локомотив" сегодня не проиграет. Большая вероятность, что "Локо" может стать сегодня чемпионом страны. Но надо понимать, что "Краснодару" тоже очень нужны очки, ведь команда может впервые попасть в Лигу Чемпионов. Мы увидим очень непростой матч.

"Локо" досрочно захочет оформить чемпионство, чтобы не откладывать на непростые игры дома с "Зенитом" и на выезде с "Арсеналом". Откладывать - это рисковать и нервничать, а Юрию Семину это не нужно.

Мне кажется, что сегодня матч закончится вничью. Мы точно увидим голы сегодня. Много будет зависеть от игры "Краснодара" - сможет ли он в первые минуты навязать свою игру, забить быстрый гол и почувствовать домашнюю уверенность", - цитирует 72-летнего специалиста Чемпионат.

Не пропустите: превью к матчу "Краснодар" - "Локомотив". | soccernews.ru