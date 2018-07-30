Бышовец сделал прогноз на матч "Крылья Советов" - ЦСКА

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Бышовец сделал прогноз на матч "Крылья Советов" - ЦСКАИзвестный тренер Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч 1-го тура РФПЛ между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА.

"От "Крыльев Советов" я, прямо скажем, ничего не жду толкового, но ничейный результат команда может добыть. "Крылышки" будут играть на эмоциях, а прагматичность, с которой будет играть ЦСКА, скажется на окончательном результате. Плюс опять-таки отданные силы армейцами в матче за Суперкубок дадут о себе знать. Ставлю на ничью", - цитирует 72-летнего специалиста Рейтинг букмекеров.

Напомним, Марио Фернандес отметил силу футболки ЦСКА. | soccernews.ru

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