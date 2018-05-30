Бышовец сделал прогноз на матч Россия - Австрия

Известный тренер Анатолий Бышовец сделал прогноз на сегодняшний товарищеский матч между сборными России и Австрии.

"Жду, что будет действительно проверка боем. Чтобы мы получили достаточно информации. Команда должна быть мотивирована и подготовлена на данном этапе. Возможная победа придаст нам уверенности. К тому же мы можем использовать наших соперников в качестве модели на матч с Саудовской Аравией. Думаю, что проекция пойдет именно на первый матч. В этом есть смысл. Определить состав, найти игроков, которые усилят нашу атаку. Матч Италии против Саудовской Аравии дал возможность увидеть слабости наших соперников. Это стратегическая задача. Первый матч мы должны выигрывать, а дальше выстраивать стратегию. Поставлю на нашу победу с разницей в один-два мяча", - цитирует 72-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, ожиданиями от матча России против Австрии поделился Мостовой. | soccernews.ru