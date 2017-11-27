Бышовец сделал прогноз на матч "Спартак" - "Зенит"

Известный тренер Анатолий Бышовец сделал прогноз на сегодняшний матч 18-го тура Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и питерским "Зенитом".

"Можно говорить о том, что преимущество при сравнительных характеристиках будет не очень большим. Потому что разницы в уровне игроков практически нет. Думаю, что преимущество "Спартака" составляет примерно 55% к 45%, хотя все это относительно. Команде важно выдержать план на игру, используя слабости соперника. Не думаю, что "Спартаку" удастся камбэк со счетом, к примеру, 3:0. Но полагаю, что разница в счете будет небольшой в пользу "Спартака", - цитирует 71-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, "Спартак" и "Зенит" уже назвали свои составы. | soccernews.ru