Бышовец: "Семин для меня не существует - как человек и как тренер"

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Бышовец: "Семин для меня не существует - как человек и как тренер"

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец рассказал, что думает о результатах "Локомотива" при новом главном тренере Марко Николиче. 

Напомним, в конце мая пост наставника клуба покинул Юрий Семин. После его ухода "железнодорожники" выиграли 2 матча подряд.

"Я думаю, что инерция сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против "Оренбурга", да и против того же "Рубина" довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера. Но надо сказать, что Николич достойно ведет себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощенности игроков. Также немаловажен тот факт, что Миранчуки достигли уже возраста, когда могут быть не просто яркими талантами, а уже лидерами команды. Ну и видно, что игроки уже приняли Николича.

Будет ли Семин еще тренировать в нашем чемпионате? Этот человек был посредственный игрок, да боевой, с настроем. Можно говорить о нем как о клубном тренере, опять же таком, кто умеет настраивать. Что касается его перспектив, у нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже", - цитирует Бышовца ТНВ.

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