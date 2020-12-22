Бышовец сравнил Кокорина с деревом
Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о неубедительной игре форварда Александра Кокорина в составе московского "Спартака".
"Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в "Спартак". Приглашение Кокорина в клуб носило одиозный характер, характер вызова. Вот Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Ларссона и Понсе. Но потенциал - это то, что реализовано. Так что это всё мне напоминает дерево, которое хорошо цветёт и не даёт плодов. К Кокорину это очень применительно.
Если обратить внимание на карьеру Кокорина, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учётом того, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в "Спартак" было большой ошибкой", - цитирует Бышовца "Р-Спорт".
29-летний Кокорин перешел в "Спартак" прошлым летом на правах свободного агента, заключив с клубом контракт по схеме "3+1". В составе "красно-белых" нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах, при этом пропустив ряд важных игр из-за травм.
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