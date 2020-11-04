Бышовец: "Свежий Дзюба и разыгравшийся Ерохин могут придать "Зениту" нужный ритм"
Экс-футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал, чего ждет от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Лацио".
Напомним, ряд топ-игроков итальянского клуба пропустят эту встречу из-за коронавируса.
"Сейчас трудно оценивать состояние "Лацио", поскольку мы не до конца знаем, в каких сочетаниях и в каком составе команда выйдет на поле. Поэтому можно только отталкиваться от текущих возможностей питерского клуба. Конечно, потери Азмуна и Малкома скажутся на игре, но свежий Дзюба плюс разыгравшийся в последних матчах Александр Ерохин могут придать "Зениту" нужный ритм и разнообразие в атаке. К тому же, после победы над "Химками", пусть и не самой простой, футболисты должны раскрепоститься и выбросить из головы тот негатив, что был вокруг них из-за последних поражений. Это дает шанс зацепиться за победу над "Лацио" и сохранить шансы на успех в группе", - передают слова Бышовца "Известия".
Встреча пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 20:55 (мск). Две последние встречи Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл.
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