Бышовец: "Тедеско в "Спартаке" сразу начал играть по моей схеме"

Известный в прошлом российский тренер Анатолий Бышовец считает, что наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско после назначения на пост позаимствовал его схему игры.

"Не только "Спартаку", но и многим другим клубам Премьер-лиги не хватает системности. Понимания, кого, когда и зачем приглашать. Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в "Спартаке". Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл со сборной Италии и которая была на вооружении сборной Германии в 1990 году.

Но рулевой "красно-белых" начал экспериментировать, что-то менять, и это привело к серии неудачных матчей. Ему необходимо время, нужны игроки соответствующего уровня и невмешательство в его работу со стороны руководства. В команде за последние годы сменилось много тренеров, пришло много игроков, которых приглашали, не думая о развитии команды", - сказал Бышовец.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября 2019 года, заключи контракт до конца следующего сезона.

Бышовец в последний раз работал на серьёзном уровне в 2007 году, тренируя московский "Локомотив".

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