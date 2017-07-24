Бышовец: "У "Локомотива" имеются хороший подбор футболистов и серьезные внутренние резервы"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Анатолий Бышовец высказался о старте московского "Локомотива" в новом сезоне.

"Железнодорожники" уверенно обыграли ЦСКА и тем самым взяли реванш за крупное поражение в прошлом сезоне. Плюс армейцы абсолютно бездарно действовали в обороне. "Арсенал" же подопечные Юрия Семина обязаны были дожимать... Считаю, у "железнодорожников" сейчас очень хороший подбор футболистов. Имеются серьезные внутренние резервы", - цитирует 71-летнего специалиста Russia Today.

Напомним, Семин высказался о лидерстве своей команды. | soccernews.ru