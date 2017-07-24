Бышовец: "У "Локомотива" имеются хороший подбор футболистов и серьезные внутренние резервы"

Теги локомотив москва

Бышовец: "У "Локомотива" имеются хороший подбор футболистов и серьезные внутренние резервы"Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Анатолий Бышовец высказался о старте московского "Локомотива" в новом сезоне.

"Железнодорожники" уверенно обыграли ЦСКА и тем самым взяли реванш за крупное поражение в прошлом сезоне. Плюс армейцы абсолютно бездарно действовали в обороне. "Арсенал" же подопечные Юрия Семина обязаны были дожимать... Считаю, у "железнодорожников" сейчас очень хороший подбор футболистов. Имеются серьезные внутренние резервы", - цитирует 71-летнего специалиста Russia Today.

Напомним, Семин высказался о лидерстве своей команды. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов