Бышовец: "У "Зенита" были большие проблемы в игре с "Ахматом"

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Бышовец: "У "Зенита" были большие проблемы в игре с "Ахматом"Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал потерю очков питерским "Зенитом" во вчерашней игре РФПЛ против грозненского "Ахмата".

"У команды Манчини были большие проблемы. Не понимаю, как Кокорин не смог забить с одного метра, хотя в футболе бывает всякое. Также выглядит странным выход Шатова в защитную линию. Манчини стал заложником ситуации, но надо понимать, что это игрок не оборонительных действий. Он зря поставил его в защиту. Шатов очень полезен у ворот соперника, но никак не при оборонительных действиях. Видимо, поняв это, Манчини поменял его на Полоза. "Зениту" нужно было побеждать, ни в коем случае нельзя было терять очки, и в такой ситуации были допущены ошибки, которые не позволили команде победить", - цитирует 71-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, в январе "Зенит" намерен купить двух игроков. | soccernews.ru

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