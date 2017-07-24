Бышовец: "В игре против "Динамо" у "Спартака" выпало два игрока"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Анатолий Бышовец высказался о старте московского "Спартака" в новом сезоне.

"На мой взгляд, в матче с "Динамо" Каррера просто неправильно расположил центральных полузащитников. Глушаков и Фернандо действовали горизонтально, тогда как бразильца следовало опустить чуть ниже к линии обороны. А так основная проблема была в игре Кутепова и Сальваторе Боккетти", - цитирует цитирует 71-летнего специалиста Russia Today.

Напомним, Бышовец не ждет чудес от ЦСКА в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru