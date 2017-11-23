Бышовец: "В "Спартак" верится больше, чем в ЦСКА"

Известный тренер Анатолий Бышовец оценил шансы московских "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Спартак" имеет лучшие шансы. Не могу себе представить, как Моуринью проигрывает заключительный матч в группе Лиги Чемпионов на домашнем стадионе. Болеть будем за оба клуба, но в "Спартак" верится больше, чем в ЦСКА", - цитирует 71-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, о шансах побороться за плей-офф ЛЧ также высказался Широков. | soccernews.ru