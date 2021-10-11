Бышовец высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о решении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который отказался от вызова в национальную команду, сославшись на плохую форму.

"Может, действительно форма плохая, не постиранная. Поддерживаю позицию Карпина, который четко сказал: уговаривать играть за сборную тренерский штаб никого не будет. И не стоит вмешиваться в этот процесс ни журналистам, ни даже президенту РФС Александру Дюкову.

Дзюба четко дал понять, что не хочет поступиться принципами. Что ж, сборная и без него обойдется. Нельзя привить патриотизм по приказу свыше. Да и такой уж необходимости в Дзюбе сборная, которая сейчас перестраивается на новый лад, не испытывает. Там и атмосфера другая, и тактические схемы, в которые Дзюбу еще нужно вписывать", – приводит слова Бышовца "Спорт уик-энд".

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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