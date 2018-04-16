Бышовец высказался по будущему Манчини

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Бышовец высказался по будущему МанчиниИзвестный в прошлом футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался по будущему наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини.

"Думаю, что на окончательное решение по будущему Манчини будет влиять итоговый результат в турнирной таблице, хотя оснований для оптимизма мало. Тут есть и объективные причины - травмы игроков, а главное, что качество футбола даже в последнем матче с соперником, явно уступающем в классе, тоже играет свою роль. Это тоже настораживает", - цитирует Бышовца rusfootball.info.

Напомним, Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов