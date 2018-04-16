Бышовец высказался по будущему Манчини

Известный в прошлом футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался по будущему наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини.

"Думаю, что на окончательное решение по будущему Манчини будет влиять итоговый результат в турнирной таблице, хотя оснований для оптимизма мало. Тут есть и объективные причины - травмы игроков, а главное, что качество футбола даже в последнем матче с соперником, явно уступающем в классе, тоже играет свою роль. Это тоже настораживает", - цитирует Бышовца rusfootball.info.

Напомним, Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛ. | soccernews.ru