Бышовец: "Зенит" не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для Лиги Чемпионов"

Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" прокомментировал результаты петербургского клуба.

"К сожалению, несбалансированность состава и травмы ряда лидеров не дали команде преуспеть в турнире. Хотя в целом, в игровом и ментальном плане этот коллектив не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для такого турнира, как Лига чемпионов. Хочется надеяться, что хотя бы в двух последних матчах это у "Зенита" проявится. Во всяком случае, в матче с "Брюгге" у них есть шансы на успех в случае предельной мобилизации всех своих физических и психологических сил", - передают слова Бышовца "Известия".

В среду, 2 декабря, "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге". Любой результат, кроме победы, лишит россиян шансов на евровесну.

Начало игры - в 23:00 (мск).

Не пропустите: Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге". | http://soccernews.ru