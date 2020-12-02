Бышовец: "Зенит" не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для Лиги Чемпионов"
Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" прокомментировал результаты петербургского клуба.
"К сожалению, несбалансированность состава и травмы ряда лидеров не дали команде преуспеть в турнире. Хотя в целом, в игровом и ментальном плане этот коллектив не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для такого турнира, как Лига чемпионов. Хочется надеяться, что хотя бы в двух последних матчах это у "Зенита" проявится. Во всяком случае, в матче с "Брюгге" у них есть шансы на успех в случае предельной мобилизации всех своих физических и психологических сил", - передают слова Бышовца "Известия".
В среду, 2 декабря, "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге". Любой результат, кроме победы, лишит россиян шансов на евровесну.
Начало игры - в 23:00 (мск).
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